Bronzetti-Begu oggi, Finale WTA Palermo 2022: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) Il 24 luglio sarà una giornata indimenticabile per Lucia Bronzetti. La tennista riminese si gioca la prima Finale nel circuito WTA sulla terra rossa di Palermo, per giunta con il tifo a favore. Tra lei ed un titolo tanto agognato c’è la rumena Irina-Camelia Begu, sesta favorita del seeding. Lucia ieri è riuscita a recuperare un match iniziato parecchio male con la connazionale Jasmine Paolini: dopo aver perso il primo set per 6-0, la Bronzetti è riuscita a prendere in mano lo scontro ribaltando così l’inerzia con un doppio 6-3. Potenzialmente al numero 65 al mondo (già best ranking), con il successo nel torneo salirebbe fino al cinquantottesimo posto delle classifiche mondiali, superando proprio la Paolini. Dall’altra parte però la Begu vuole interrompere un digiuno di vittorie che ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Il 24 luglio sarà una giornata indimenticabile per Lucia. La tennista riminese si gioca la primanel circuito WTA sulla terra rossa di, per giunta con il tifo a favore. Tra lei ed un titolo tanto agognato c’è la rumena Irina-Camelia, sesta favorita del seeding. Lucia ieri è riuscita a recuperare un match iniziato parecchio male con la connazionale Jasmine Paolini: dopo aver perso il primo set per 6-0, laè riuscita a prendere in mano lo scontro ribaltando così l’inerzia con un doppio 6-3. Potenzialmente al numero 65 al mondo (già best ranking), con il successo nel torneo salirebbe fino al cinquantottesimo posto delle classifiche mondiali, superando proprio la Paolini. Dall’altra parte però lavuole interrompere un digiuno di vittorie che ...

