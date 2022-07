Berna e Insigne i canadesi Gol | assist e super giocate alla prima col Toronto

(Di domenica 24 luglio 2022)è già pazza dei suoi italians. Nel loro debutto in Mls in trasferta contro Charlotte, Federicordeschi e Lorenzohanno giocato una gara pressoché perfetta, dando un contributo ...

Nel 4 - 0 finale c'è invece lo zampino diche al 47' riceve palla spalle alla porta e libera Bradley con un assist di tacco.... Lorenzo, e l'ex capitano del Genoa, Mimmo Criscito : tre, dunque, gli italiani in forza ... Nel post del '' anche un accenno alle critiche . Tra i commenti, sfottò e battute per ... Il Toronto non si ferma a Insigne e Criscito: spunta l'idea Bernardeschi Struggente messaggio d'addio dell'attaccante della nazionale su Instagram: lo aspetta il Toronto. Le critiche lo accompagneranno fino in CanadaLa lettera d'addio dell'ex bianconero: "Le critiche sono state uno stimolo. Lascio la Juventus, una famiglia" Eccoci per il consueto appuntamento con il mercato bianconero dalla redazione di Tuttospor ...