Atp di Gstaad | Berrettini si arrende in finale | vince Ruud

Matteo Berrettini si arrende alla grande partita svolta da Casper Ruud in Svizzera e lascia strada all'avversario che vince l'Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2: "Non è facile parlare dopo una sconfitta – ha detto Berrettini a margine della gara – complimenti a Casper e al suo team, sta andando fortissimo. Grazie al pubblico per il supporto, mi dispiace per oggi ma sono contento del vostro sostegno". Poi prosegue: "Grazie a tutti, Gstaad è uno dei migliori 250 del Tour. Avrei voluto giocare il doppio con mio fratello Jacopo, ma si è infortunato. Magari torniamo l'anno prossimo…E' molto dura: all'inizio della settimana avevo un po' combattuto col mio corpo, ma sono contento di quanto fatto".

