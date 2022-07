Arisa torna nella corte di De Filippi | ad Amici cambia tutto

(Di domenica 24 luglio 2022) A settembre, su canale 5, l'amata trasmissione “”, che sarà condotta da Maria De, come ogni anno. Ballerini e cantanti si sfideranno per mesi fino alla fase serale,quale verrà designato il vincitore. “”, oltre al daytime pomeridiano, tornerà con la puntata speciale della domenica pomeriggio. Nello specifico, il talent verrà trasmesso dalle 14:00 alle 16:30 per lasciare poi spazio a “Verissimo”. A tal proposito, già ci si chiede quali professori lasceranno; l'unica cosa certa al momento è che Alessandra Celentano è stata confermata. Stando alle ultime indiscrezioni, poi, pare che nel cast dei professori di canto torni l'amatissimache, dopo “Il Cantante mascherato” e “Ballando con le stelle”, sarebbe quindi pronta a ...

Proprio la vincitrice di Ballando con le Stelle a "casa" ma a scapito di un'altra prof. al posto di Anna Pettinelli Lo stesso portale televisivo riporta un ulteriore retroscena legato ... Per una Arisa che entra ad Amici di Maria De Filippi, una Anna Pettinelli che lascia il popolare talent show di Canale 5 ... Per lei sarebbe la terza esperienza nel talent di Maria De Filippi. Ma la presenza di Arisa avrebbe conseguenze su Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini ...