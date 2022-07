WWE: Smackdown ha subìto diversi cambiamenti per “colpa” di Vince McMahon e Brock Lesnar (Di sabato 23 luglio 2022) Sicuramente se ne parlerà ancora per molto tempo ma la notizia del ritiro dal ruolo di CEO da parte di Vince McMahon ha sconvolto tutti e ha generato diverse ripercussioni, con alcune di queste che si sono dovute affrontare immediatamente. Le ripercussioni delle quali parliamo sono quelle riguardanti la puntata di Smackdown della scorsa notte, con lo show che ha subìto diversi cambiamenti dell’ultimo secondo con le cause principali che sarebbero state attribuite all’annuncio di Vince e alla situazione legata a Brock Lesnar. cambiamenti repentini L’annuncio di Vince ha scatenato una sorta di reazione a catena e a farne le spese è stata la scrittura dello show blu come riportato da Fightful. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Sicuramente se ne parlerà ancora per molto tempo ma la notizia del ritiro dal ruolo di CEO da parte diha sconvolto tutti e ha generato diverse ripercussioni, con alcune di queste che si sono dovute affrontare immediatamente. Le ripercussioni delle quali parliamo sono quelle riguardanti la puntata didella scorsa notte, con lo show che hadell’ultimo secondo con le cause principali che sarebbero state attribuite all’annuncio die alla situazione legata arepentini L’annuncio diha scatenato una sorta di reazione a catena e a farne le spese è stata la scrittura dello show blu come riportato da Fightful. ...

