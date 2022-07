Uomini e Donne Over: torna Marcello Messina oramai single (Di sabato 23 luglio 2022) Mentre il pubblico di Canale Cinque si gode le vacanze estive con una pausa da Uomini e Donne e da tutti i suoi programmi più seguiti, la redazione di Maria De Filippi lavora senza sosta alla nuova edizione. Secondo le indiscrezioni il dating show più seguito della tv potrebbe tornare sul piccolo schermo già a partire da settembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 23 luglio 2022) Mentre il pubblico di Canale Cinque si gode le vacanze estive con una pausa dae da tutti i suoi programmi più seguiti, la redazione di Maria De Filippi lavora senza sosta alla nuova edizione. Secondo le indiscrezioni il dating show più seguito della tv potrebbere sul piccolo schermo già a partire da settembre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - FrancoTirator3 : @FrancescaCphoto Aspetta e voi donne potete stare con vestitini e gonnelline. Immagina noi uomini col completo giacca a cravatta. - Stelladiana101 : RT @Sofiajeanne: Intanto un regime criminale continua a massacrare bambini, donne e uomini. #PutinWarCriminal - Giusepp66890796 : RT @matteoc1951: Ognuno di noi uomini e donne liberi ha il dovere di impegnarsi in questa campagna elettorale come può sui social,nei nostr… -