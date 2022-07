Ucraina, il Dipartimento Usa: due americani morti in combattimento nel Donbass (Di sabato 23 luglio 2022) Due americani che si pensa combattessero per l’Ucraina sono morti nel Donbass, nell’est del Paese. Lo ha resto noto un portavoce del Dipartimento di Stato Usa citato da Abc news. “Possiamo confermare la morte recente di due cittadini statunitensi nella regione del Donbass in Ucraina”, ha affermato il portavoce. “Siamo in contatto con le famiglie e forniamo tutta l’assistenza consolare possibile”. “Per rispetto delle famiglie – ha concluso – in questo momento difficile, non abbiamo altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Dueche si pensa combattessero per l’sononel, nell’est del Paese. Lo ha resto noto un portavoce deldi Stato Usa citato da Abc news. “Possiamo confermare la morte recente di due cittadini statunitensi nella regione delin”, ha affermato il portavoce. “Siamo in contatto con le famiglie e forniamo tutta l’assistenza consolare possibile”. “Per rispetto delle famiglie – ha concluso – in questo momento difficile, non abbiamo altro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

REstaCorporate : RT @uaworldit: I russi non hanno distrutto nessun #HIMARS in Ucraina, il commando US. Fonte: Dipartimento della Difesa USA #RussianUkrain… - TranslateWarIT : #Russia ha inviato quasi l'85% delle sue forze armate in guerra in #Ucraina - #CNN , citando un funzionario del D… - giordi63 : RT @riannuzziGPC: La diaspora ucraina in Occidente ebbe un ruolo chiave nel nuovo governo. Natalie Jaresko, già impiegata al Dipartimento d… - franconemarisa : RT @rtl1025: ???? Gli #StatiUniti plaudono all'accordo fra la #Russia e l'#Ucraina sulle esportazioni di grano. Lo afferma il portavoce del D… - My_Salute : Il dittatore russo Putin ha commesso una serie di errori di calcolo nella guerra contro l'Ucraina perché si basava… -