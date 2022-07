"Torno in Italia. Non sono disposto a tutto": Di Battista, parte la scalata al M5s? (Di sabato 23 luglio 2022) Aiuto, trona il grillino urlatore. Già, la scalata al M5s di Alessandro Di Battista sembra essere sul punto di iniziare. Il punto è che potrebbe candidarsi, poiché di mandato, Dibba, ne ha fatto solo uno. E come condizione sine qua non aveva posto l'uscita dal governo Draghi, circostanza che ora si è concretizzata. E così, dopo mesi di retroscena, smentite e indiscrezioni, ecco che il riTorno in campo di Di Battista sembra avvicinarsi. A parlarne è il diretto interessato, con un video postato sui social in cui affronta l'argomento in modo sfaccettato, a tratti ambiguo. "In tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia", premette l'urlatore seriale. "Io non sono disposto a tutto pur di tornare in Parlamento. Nei prossimi giorni tornerò in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Aiuto, trona il grillino urlatore. Già, laaldi Alessandro Disembra essere sul punto di iniziare. Il punto è che potrebbe candidarsi, poiché di mandato, Dibba, ne ha fatto solo uno. E come condizione sine qua non aveva posto l'uscita dal governo Draghi, circostanza che ora si è concretizzata. E così, dopo mesi di retroscena, smentite e indiscrezioni, ecco che il riin campo di Disembra avvicinarsi. A parlarne è il diretto interessato, con un video postato sui social in cui affronta l'argomento in modo sfaccettato, a tratti ambiguo. "In tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia", premette l'urlatore seriale. "Io nonpur di tornare in Parlamento. Nei prossimi giorni tornerò in ...

