Terza new entry in Grey’s Anatomy 19 in poche ore: arriva Midori Francis di Dash & Lily (Di sabato 23 luglio 2022) Non si arresta il flusso di new entry in Grey’s Anatomy 19: il terzo nome annunciato in tre giorni è quello di Midori Francis, che sarà nei panni di una nuova specializzanda nella prossima stagione del dramma medico della ABC.Per Grey’s Anatomy 19 è la Terza nuova aggiunta dopo Alexis Floyd e Niko Terho, i cui nomi sono trapelati nelle 48 ore precedenti: i nuovi arrivati interpreteranno tutti dei tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan. Sembra confermata, dunque, la teoria che vorrebbe al centro della trama nella prossima stagione la ricostruzione da zero del programma di insegnamento universitario smantellato nel finale della stagione 18, ma non è ancora chiaro che fine faranno i vecchi specializzandi mandati via proprio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Non si arresta il flusso di newin19: il terzo nome annunciato in tre giorni è quello di, che sarà nei panni di una nuova specializzanda nella prossima stagione del dramma medico della ABC.Per19 è lanuova aggiunta dopo Alexis Floyd e Niko Terho, i cui nomi sono trapelati nelle 48 ore precedenti: i nuoviti interpreteranno tutti dei tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan. Sembra confermata, dunque, la teoria che vorrebbe al centro della trama nella prossima stagione la ricostruzione da zero del programma di insegnamento universitario smantellato nel finale della stagione 18, ma non è ancora chiaro che fine faranno i vecchi specializzandi mandati via proprio ...

UDicenta : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di #GrandHotel - Intrighi e passioni, il period-drama ambie… - katiusciapugli1 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di #GrandHotel - Intrighi e passioni, il period-drama ambie… - durso_club : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di #GrandHotel - Intrighi e passioni, il period-drama ambie… - PTurche : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di #GrandHotel - Intrighi e passioni, il period-drama ambie… - arcobalenietnei : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima visione assoluta la terza e ultima stagione di #GrandHotel - Intrighi e passioni, il period-drama ambie… -