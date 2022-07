Serie A: Di Mara e Pogba esordio con la vittoria con la Juventus (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 11:41:03 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lLa Juventus Turn ha battuto 2-0 il messicano Chivas de Guadalajara questo venerdì in un’amichevole giocata a Las Vegas (USA) in cui ha esordito con la squadra italiana il centrocampista argentino Angel Di Mara. L’ex giocatore di Real Madrid e Paris Saint-Germain, tra le altre squadre, ha iniziato questa partita e ha giocato per tutto il primo tempo prima di essere sostituito a metà tempo dal suo connazionale Matas Soul. Marco Da Graca porta in vantaggio la Juventus al 10? sfruttando un rimpallo. Nel secondo tempo meglio è stata la squadra messicana, che ha dominato la partita nell’intervallo ma non ha avuto un dito del piede davanti al portiere. All’80’ Mattia Compagnon chiude la partita con un gol dopo una ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 11:41:03 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: lLaTurn ha battuto 2-0 il messicano Chivas de Guadalajara questo venerdì in un’amichevole giocata a Las Vegas (USA) in cui ha esordito con la squadra italiana il centrocampista argentino Angel Di. L’ex giocatore di Real Madrid e Paris Saint-Germain, tra le altre squadre, ha iniziato questa partita e ha giocato per tutto il primo tempo prima di essere sostituito a metà tempo dal suo connazionale Matas Soul. Marco Da Graca porta in vantaggio laal 10? sfruttando un rimpallo. Nel secondo tempo meglio è stata la squadra messicana, che ha dominato la partita nell’intervallo ma non ha avuto un dito del piede davanti al portiere. All’80’ Mattia Compagnon chiude la partita con un gol dopo una ...

PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @chedisagio @matteorenzi @CarloCalenda @mara_carfagna @GiovanniToti @Agenzia_Ansa @avvenire_nei @italiaviva @pdnetwork @E… - PaoloBersani : @chedisagio @matteorenzi @CarloCalenda @mara_carfagna @GiovanniToti @Agenzia_Ansa @avvenire_nei @italiaviva… - Russo8Pier : RT @youngezio23: cosa aspettano @mara_carfagna e tutte le altre persone serie di FI a uscire da quel partito-farsa? - MaidenVojage : @youngezio23 @mara_carfagna Perché le persone serie in FI non ce ne sono più … - dystime : @renatobrunetta Questo epilogo è come una serie Netflix alla fine i più odiati @msgelmini @renatobrunetta… -