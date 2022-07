Scherma Mondiali Il Cairo 2022 oggi, sabato 23 luglio: programma, orari e diretta tv (Di sabato 23 luglio 2022) Il programma della decima ed ultima giornata dei Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. Volge al termine la rassegna iridata, con l’Italia che vuole chiudere in bellezza. Le sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro tornano in pedana per la prova a squadre, così come il quartetto azzurro dei fiorettisti Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 di sabato 23 luglio. Di seguito, il programma dettagliato di giornata (con gli orari italiani) e le informazioni per vedere le gare in diretta. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ildella decima ed ultima giornata deide Ildi, indal 15 al 25. Volge al termine la rassegna iridata, con l’Italia che vuole chiudere in bellezza. Le sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro tornano in pedana per la prova a squadre, così come il quartetto azzurro dei fiorettisti Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 di23. Di seguito, ildettagliato di giornata (con gliitaliani) e le informazioni per vedere le gare in. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E ...

