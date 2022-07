Sampdoria, vittoria in amichevole sul Brescia: ancora in gol Sabiri (Di sabato 23 luglio 2022) La Sampdoria ha battuto il Brescia in trasferta nell'incontro amichevole giocato oggi: a segno per i blucerchiati Sabiri e De Luca che hanno... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Laha battuto ilin trasferta nell'incontrogiocato oggi: a segno per i blucerchiatie De Luca che hanno...

sportli26181512 : Sampdoria, vittoria in amichevole sul Brescia: ancora in gol Sabiri: La Sampdoria ha battuto il Brescia in trasfert… - TMWSampdoria : Amichevole Sampdoria - Bienno, gli highlights della vittoria doriana (video) - talisscaaaa94 : RT @SerieA: Apre #JoaoPedro, chiude #JoaoPedro: il @CagliariCalcio trova la prima vittoria! #CagliariSamp #SerieATIM?? #WeAreCalcio @sampd… - maestroomerrrr_ : RT @SerieA: Apre #JoaoPedro, chiude #JoaoPedro: il @CagliariCalcio trova la prima vittoria! #CagliariSamp #SerieATIM?? #WeAreCalcio @sampd… - sportli26181512 : Serie A, goleade per Atalanta, Sampdoria e Udinese, perde il Lecce: In campo molte squadre di serie A per le prime… -