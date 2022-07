Paul Wesley, da tenebroso vampiro di “The Vampire Diaries” a iconico capitano di “Star Trek” (Di sabato 23 luglio 2022) Paul Wesley, classe 1982, è un attore, regista e produttore americano di origini polacche. È nato e cresciuto nel New Jersey, precisamente a New Brunswick, Stati Uniti d’America. Si fa conoscere dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo del tenebroso vampiro Stefan Salvatore, protagonista che interpreta nella fortunata serie tv The Vampire Diaries e dello spin-off The Originals. Paul Wesley ha un curriculum di tutto rispetto che vanta la partecipazione a diverse e svariate pellicole e serie tv di successo. Non solo, poiché l’artista durante la sua carriera ha potuto sperimentare anche l’essere dall’altra parte della macchina da presa diventando un abile regista televisivo. La passione per il mondo dello spettacolo e quello della recitazione nasce ... Leggi su velvetmag (Di sabato 23 luglio 2022), classe 1982, è un attore, regista e produttore americano di origini polacche. È nato e cresciuto nel New Jersey, precisamente a New Brunswick, Stati Uniti d’America. Si fa conoscere dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo delStefan Salvatore, protagonista che interpreta nella fortunata serie tv Thee dello spin-off The Originals.ha un curriculum di tutto rispetto che vanta la partecipazione a diverse e svariate pellicole e serie tv di successo. Non solo, poiché l’artista durante la sua carriera ha potuto sperimentare anche l’essere dall’altra parte della macchina da presa diventando un abile regista televisivo. La passione per il mondo dello spettacolo e quello della recitazione nasce ...

thisisgiugiu : auguri a paul wesley, grazie sempre per averci donato stefan salvatore - starrynighz : buon compleanno paul wesley, non ti ringrazierò mai abbastanza x avermi dato stefan???????? - wasitjustalie : RT @xsemprefamosa: Ma oggi Paul Wesley fa 40 anni tanti auguri amore bellissimo si non ti ha mai meritato nessuno - carlyxstrangis : RT @xsemprefamosa: Ma oggi Paul Wesley fa 40 anni tanti auguri amore bellissimo si non ti ha mai meritato nessuno - sognatrice12_ : RT @xsemprefamosa: Ma oggi Paul Wesley fa 40 anni tanti auguri amore bellissimo si non ti ha mai meritato nessuno -