Orobie Skyraid, Minoggio e la Valmassoi sul podio: percorsi 58 chilometri per 3.800 metri di dislivello tra Ardesio e Valbondione (Di sabato 23 luglio 2022) La gara I vincitori della seconda edizione dell’International Orobie Skyraid disputata tra le vette nella mattinata di sabato 23 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 23 luglio 2022) La gara I vincitori della seconda edizione dell’Internationaldisputata tra le vette nella mattinata di sabato 23 luglio.

webecodibergamo : Orobie Skyraid, Minoggio e la Valmassoi sul podio: percorsi 58 chilometri per 3.800 metri di dislivello tra Ardesio… - PiuValliTV : CRESCE L'ATTESA PER L'INTERNATIONAL OROBIE Una skymarathon tricolore, alla quale si è aggiunta l’inedita skyrace:… - ValserianaNews : Nomi importanti al via della gara regina (Orobie Skyraid 58k) che si svolgerà sabato 23 luglio sui sentieri orobici… - SportPassionNet : Orobie Skyraid sabato 23 luglio si corre per il titolo italiano FISky di UltraSkyMarathon #Skyraid: #skyrunning -