Napoli | rapina e droga | i Falchi arrestano due persone

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due arresti daidella Squadra mobile di, per unae spaccio di. In via Guglielmo Sanfelice gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino. Sul posto hanno trovato due, una delle quali ha raccontato che, poco prima, l’altra si era introdotta nella sua vettura e, dopo averla spintonata, le aveva preso il borsello. Pertanto l’aveva inseguita e, con difficoltà, fermata. I poliziotti hanno bloccato e controllato l’uomo che è stato trovato in possesso del borsello,to poco prima, contenente un portafogli, un portadocumenti ed uno smartphone. V.T., 39enne napoletano con precedenti, è stato arrestato pere la refurtiva riconsegnata alla vittima. A ...