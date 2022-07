Mutui già più cari | tassi d’interesse su picco 3%

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) MILANO – Nei prossimi mesi, l’aumento del costo del denaro farà salire idi interesse praticati dalle banche sui nuovima già negli ultimi giorni – secondo un’analisi della Fabi – si sono registrati picchi attorno al 3%. “L’incremento deideciso dalla Bce ha l’obiettivo di contrastare l’aumento dell’inflazione, ma allo stesso tempo metterà in difficoltà le famiglie sia per il pagamento delle rate deia tasso variabile già erogati, che subiranno progressivi incrementi, sia per quanto riguarda l’accesso a nuovi prestiti, che avranno costi maggiori”, afferma il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni. Un mercato, quello dei, che la pandemia non ha frenato. Negli ultimi due anni e mezzo le banche, nonostante le difficoltà legate al Covid anche sul piano economico, ...