Juventus, CdS: “Gatti l’uomo in più della rosa di Allegri” (Di sabato 23 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS, la Juventus possiede molti assi nella manica in questa stagione, anche dal punto di vista difensivo. “La Juve ti cambia la vita. Per conferma chiedere a Federico Gatti, il volto nuovo della difesa bianconera insieme a Bremer. Il gigante di Rivoli, torinese quindi di nascita, è alle prese con la grande occasione della carriera, inseguita per anni con talento, volontà e abnegazione. Dai campi dell’estrema periferia del pallone alla lotta scudetto e alla Champions League. Passando anche per Frosinone, dove si è laureato miglior difensore dello scorso campionato di serie B e dove si è guadagnato la chiamata del ct Mancini, che gli ha regalato l’esordio in Nazionale in Nations League contro l’Inghilterra.” “Gatti ha da poco finito il primo allenamento ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, lapossiede molti assi nella manica in questa stagione, anche dal punto di vista difensivo. “La Juve ti cambia la vita. Per conferma chiedere a Federico, il volto nuovodifesa bianconera insieme a Bremer. Il gigante di Rivoli, torinese quindi di nascita, è alle prese con la grande occasionecarriera, inseguita per anni con talento, volontà e abnegazione. Dai campi dell’estrema periferia del pallone alla lotta scudetto e alla Champions League. Passando anche per Frosinone, dove si è laureato miglior difensore dello scorso campionato di serie B e dove si è guadagnato la chiamata del ct Mancini, che gli ha regalato l’esordio in Nazionale in Nations League contro l’Inghilterra.” “ha da poco finito il primo allenamento ...

ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus- Capello, CdS: “Allegri deve vincere assolutamente, sulla Roma…” - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Gatti l’uomo in più della rosa di Allegri” - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Paredes al centro del gioco e Morata come un Jolly” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Paredes al centro del gioco e Morata come un Jolly” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Gatti l’uomo in più della rosa di Allegri” -