I Santi di Sabato 23 Luglio 2022 (Di sabato 23 luglio 2022) Santa BRIGIDA DI SVEZIA Religiosa, fondatrice – Festa Finsta, Svezia, giugno 1303 – Roma, 23 Luglio 1373 Compatrona d'Europa, venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni», nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino all'età di 12 anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore dell'Östergötland, dal quale ebbe otto figli.Secondo la tradizione devozionale, nel corso delle prime rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di fondare un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per recarsi a Roma, per ottenere un a…www.Santiebeati.it/dettaglio/28400 San SEVERO Martire www.Santiebeati.it/dettaglio/64010 San GIOVANNI CASSIANO Sacerdote Dobrugia, Romania, ca. 360 – Marsiglia, Francia, 435www.Santiebeati.it/dettaglio/91667 San VALERIANO DI ...

