GP Francia, Libere 3: zampata di Verstappen, poi le due Ferrari (Di sabato 23 luglio 2022) Cambia il padrone del circuito transalpino. Il GP Francia ha mandato in pista le Libere 3 di Formula 1 e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen ha assestato la zampata segnando il miglior tempo nella terza sessione di prove. Dietro si sono assiepate le due Ferrari con Carlos Sainz che si è piazzato davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Buona la prova di Lewis Hamilton (quarto), mentre continuano le difficoltà per Sergio Perez (quinto). Chiudono la Top 10 George Russell, Fernando Alonso, Alexander Albon, Lando Norris e Yuki Tsunoda. GP Francia, Libere 3 alla Red Bull: la classifica provvisoria (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco cosa è successo nella terza sessione di prove Libere in terra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Cambia il padrone del circuito transalpino. Il GPha mandato in pista le3 di Formula 1 e la Red Bull del campione del mondo Maxha assestato lasegnando il miglior tempo nella terza sessione di prove. Dietro si sono assiepate le duecon Carlos Sainz che si è piazzato davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Buona la prova di Lewis Hamilton (quarto), mentre continuano le difficoltà per Sergio Perez (quinto). Chiudono la Top 10 George Russell, Fernando Alonso, Alexander Albon, Lando Norris e Yuki Tsunoda. GP3 alla Red Bull: la classifica provvisoria (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Ecco cosa è successo nella terza sessione di provein terra ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ?? Venerdì rosso in Francia Prime Libere a Leclerc, seconde a Sainz #SkyMotori #F1 #Formula1 #FrenchGP - sportli26181512 : F1, GP Francia: si alza l'anteriore destra di alcune monoposto, ecco il motivo: Durante le libere del GP di Francia… - sportli26181512 : Formula 1, GP Francia le qualifiche in diretta live da Le Castellet. FP3 a Verstappen: Terza e ultima sessione di l… - Formula1WM : #ProveLibere3 GP Francia 2022: Verstappen in vetta, il sovrasterzo complica la sessione di Leclerc… -