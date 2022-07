Gazzelle in concerto al Rock in Roma: è l’imperfezione a renderci così belli (Di sabato 23 luglio 2022) Gazzelle torna a Roma ma con un live completamente nuovo, e incanta Rock in Roma con una folla gremita di gente, che più che un concerto, era un karaoke a cielo aperto. La folla cantava ogni singola canzone, ballava, e urlava, con uno spettacolo coinvolgente in cui si alternava un “Daje regà” di Gazzelle e un battito di mani di un pubblico innamorato delle sue canzoni. Gazzelle in concerto al Rock in Roma: siamo tutti imperfetti ma belli Questo concerto di Gazzelle al Rock in Roma non era mai stato così tanto desiderato dallo stesso Flavio e i suoi fan in tutta la sua carriera: complice il Covid che ci ha tenuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022)torna ama con un live completamente nuovo, e incantaincon una folla gremita di gente, che più che un, era un karaoke a cielo aperto. La folla cantava ogni singola canzone, ballava, e urlava, con uno spettacolo coinvolgente in cui si alternava un “Daje regà” die un battito di mani di un pubblico innamorato delle sue canzoni.inalin: siamo tutti imperfetti maQuestodialinnon era mai statotanto desiderato dallo stesso Flavio e i suoi fan in tutta la sua carriera: complice il Covid che ci ha tenuto ...

xstuckwitharry : Ieri al concerto di Gazzelle mi sono resa conto di come io non rispecchi assolutamente lo stereotipo dei suoi fan - DIECIM1LAVOCI : Per chi era ieri al concerto di gazzelle al rock in Roma sapreste dirmi quanto era grande più o meno il pit????? - Liamjsvoice : ieri concerto di gazzelle io non so spiegare l'amore che provo per quell'uomo perché è immenso - Tess_flowers15 : Mi è bastato vedere le storie del concerto di Gazzelle su Instagram per entrare in mbd e non sono neanche le dieci del mattino. - tuttiscappano : sempre ieri, volo ritardato , dalle 21.10 siamo partite alle 22.40 quindi abbiamo perso la navetta prenotata nonché… -