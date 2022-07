Francesca Pascale contro i sovranisti: “Se dovessero vincere, via dall’Italia subito” (Di sabato 23 luglio 2022) Francesca Pascale pronta a fare le valigie e scappare dall’Italia in caso di trionfo sovranista alle elezioni: l’ex compagna di Silvio Berlusconi, in viaggio di nozze a Santa Monica con la moglie Paola Turci, su Instagram lancia un messaggio ben chiaro: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”. Seguito dagli hashtag : #maiconisovranisti, #viadallitaliasubito, #elezioni2022. La foto postata è quella di un pacchetto di sigarette di cannabis pre-rollate, in primo piano, con lo sfondo della spiaggia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale (@FrancescaPascaleofficial) Sei anni fa ebbe uno scontro ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022)pronta a fare le valigie e scapparein caso di trionfo sovranista alle elezioni: l’ex compagna di Silvio Berlusconi, in viaggio di nozze a Santa Monica con la moglie Paola Turci, su Instagram lancia un messaggio ben chiaro: “Se: sogni, speranze e bagagli pronti”. Seguito dagli hashtag : #maiconi, #viadallitalia, #elezioni2022. La foto postata è quella di un pacchetto di sigarette di cannabis pre-rollate, in primo piano, con lo sfondo della spiaggia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Sei anni fa ebbe uno s...

