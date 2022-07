F1 | Max Verstappen | “Le qualifiche sono state più complicate di quanto mi aspettassi | spero di rifarmi in gara”

sportal_it : F1, Gp Francia: strepitoso Charles Leclerc, è in pole davanti a Max Verstappen - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Max Verstappen mastica amaro dopo le qualifiche del #FrenchGP: l'olandese si augura di rifarsi domani in gara https://t… - acm1899m : RT @TiroAGiroud: Previsione top 5 GP di Francia di domani : 1) Charles il predestinato 2) Sergio Perez 3) Lewis Hamilton 4) Max Verstappe… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, GP Francia 2022. Charles #Leclerc saetta rossa! Pole position del monegasco, Max #Verstappen a 3 decimi! #FrenchGP http… - g_luca69 : ???? 16 esima Pole Position per Charles LECLERC che raggiunge cosi Max Verstappen, Felipe Massa e Stirling Moss… -

Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Charles Leclerc ha conquistato l'ennesima pole position stagionale con 304 e 463 millesimi di vantaggio sulle Red Bull die Sergio Perez . Carlos Sainz , nono, non ha completato un giro valido nella Q3 perché partirà dal fondo della grigia, in diciannovesima posizione, per la sostituzione della quarta ...Subito dopo ecco, che in questa occasione viene sonoramente battuto dal monegasco per oltre 3 decimi. Non è andato male Sergio Perez, in grande difficoltà per tutto il fine settimana ...Gioco di squadra della Ferrari che in Francia si prende la pole position con Charles Leclerc. Il pilota monegasco è aiutato dal compagno Carlos Sainz (velocissimo oggi), di cui sfrutta la ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di ...