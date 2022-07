Domanda consistente ma in discesa | energia | materie prime | inflazione danneggiano prospettive

(Di sabato 23 luglio 2022) Sulla fiducia delle famiglie pesa l’che in Italia, a giugno, sale al +8% su base annua. Le tensioni inflattive sono ancora più forti Milano che registra un +9% La lettura del quadro economico attuale non può prescindere da una attenta analisi settoriale, considerato come gli andamenti e lerisentano oggi più che mai di differenti fattori esogeni. Fino a marzo 2022 le imprese industriali lombarde non hanno incorporato significativi impatti dall’instabilità geopolitica innescata dalla guerra in Ucraina. Secondo i dati del Centro Studi di Assolombarda pubblicati su Genio&Impresa, nel primo trimestre 2022 la produzione manifatturiera è cresciuta, infatti, di un robusto +10,7% rispetto a un anno prima e, sebbene in rallentamento se confrontato con lo slancio dei trimestri precedenti, rileva incrementi diffusi in tutti i ...

Domanda ancora consistente anche se in discesa. Energia, materie prime, inflazione danneggiano le prospettive dell'autunno. PUN dell'energia elettrica cresciuto del 900% dal 2020 — Assolombarda In un periodo a dir poco delicato per l'economia globale, al momento non c'è settore di mercato che non soffra l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse, senza contare la Guerra in Ucraina e, ...Nel Nord Ovest e in Lombardia sono colpite prioritariamente le aspettative di domanda e produzione, che nel complesso si ridimensionano sensibilmente, ma anche gli ordini in portafoglio.