DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: risultati e classifica FP3 in tempo reale, orario qualifiche (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Le Castellet si prepara a dovere l'ora delle qualifiche e i team saranno molto impegnati per capire come sfruttare al meglio le gomme. Si prevedono temperature molto alte e di conseguenza il degrado delle mescole sarà un fattore da tenere in debito conto. Per quanto riferito da Pirelli, l'uso degli pneumatici morbidi potrebbe essere sfruttato non soltanto al primo tentativo ma anche dopo un giro lento di "raffreddamento".

