Carabinieri | giuramento degli Allievi carabinieri a Torino

MinisteroDifesa : #23luglio Oggi in Piazza Castello #Torino, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro… - _Carabinieri_ : La cerimonia di giuramento solenne e conferimento degli “Alamari” e Bicentenario della Scuola CC di Torino si apre… - _Carabinieri_ : Bicentenario della Scuola Allievi CC Torino: manca poco alla Cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari p… - crpiemonte : Dopo che gli allievi hanno ricevuto dai familiari i fatidici #alamari e hanno pronunciato la formula del giuramento… - Ansa_Piemonte : Mattarella: ministro della Difesa gli augura buon compleanno. Durante la cerimonia di giuramento allievi carabinier… -

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che oggi compie 81 anni), è arrivato in piazza Castello a Torino, dove presenzierà alla cerimonia deldegli Allievidel 140/o corso intitolato ad Alberto La Rocca, carabiniere Medaglia d'Oro al Valor Militare, che nell'agosto 1944 si consegnò ai tedeschi a Fiesole per salvare la ...Sulle note del 'Va' Pensiero" di Giuseppe Verdi gli allievidel 140/o corso hanno ricevuto gli alamari dai familiari, durante la cerimonia delin piazza Castello a Torino. Un momento vissuto con commozione e qualche lacrima è scesa sui ...Gli allievi hanno poi ricevuto l'investitura ufficiale e hanno giurato fedeltà alla Repubblica: "Oggi - ha commentato il comandante generale dell'arma dei carabinieri Teo Luzi - ho rivissuto il mio ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in piazza Castello a Torino, dove presenzierà alla cerimonia del giuramento degli Allievi carabinieri del 140/o corso intitolato ad Albert ...