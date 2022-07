(Di sabato 23 luglio 2022) Un uomo di 47 anni, dipendente di undi Diano Marina (Imperia), il Metropol di via Provvidenza, dove svolgeva le mansioni di, èstamani nella struttura per un. Non si ...

Poldoncino : @anzianazozzona @PornoNoblogs @flowofhappyness Anche i lavapiatti patiscono il caldo ?? -

Agenzia ANSA

... il Metropol di via Provvidenza, dove svolgeva le mansioni di, è morto stamani nella struttura per un malore. Non si esclude che ilafoso possa essere all'origine della morte. L'uomo,...... mentre noi, operatori della giustizia, siamo cuochi, camerieri,e baristi. Quando ... Cosa si può fare per cambiare se la riforma Cartabia è solo un pannicello"Il sistema si scardina ... Caldo: lavapiatti morto per malore in un albergo in Liguria Un uomo di 47 anni, dipendente di un albergo di Diano Marina (Imperia), il Metropol di via Provvidenza, dove svolgeva le mansioni di lavapiatti, è morto stamani nella struttura per un malore. (ANSA) ...