Bimba morta, la mamma in carcere per omicidio volontario (Di sabato 23 luglio 2022) Leffe. Alessia Pifferi, la mamma della piccola Diana, la Bimba di un anno e mezzo morta di stenti in un appartamento di Milano dove la donna l'aveva abbandonata per sei giorni, resterà in carcere. Lo ha stabilito il gip Fabrizio Filice, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare con l'accusa di omicidio volontario per omissione. Esclusa l'aggravante della premeditazione contestata dalla procura. Durante l'interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari la donna ha spiegato di aver lasciato la piccola perché si sentiva stanca ed aveva bisogno dei suoi spazi. Ha giustificato il fatto di aver abbandonato la figlioletta, nonostante si rendesse conto che poteva morire, perché teneva particolarmente alla storia con l'elettricista di Leffe, con il quale aveva ...

