(Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. Dopo i recenti episodi diavvenute nella zona delladi Bergamo, lacittadina vadell’Amministrazione comunale, accusandola di aver adottatonella gestione della sicurezza dell’area attorno a piazzale Marconi. “Stridono con la realtà le parole del vicesindaco Sergio Gandi, il quale ha dichiarato in una recente intervista che Bergamo è una città sicura. Infatti, proprio nelle ultime 24 ore, si sono verificati 4 episodi di violenza nei pressi dellae dintorni. Quello che ripetiamo da anni purtroppo si è realizzato: la situazione è completamente sfuggita di mano e lemesse in atto dall’Amministrazione Comunale in questi anni, con la complicità del Ministro degli ...

PiuValliTV : BERGAMO- AGGRESSIONI E VANDALISMI IN STAZIONE Sempre più insicura l’area della stazione a Bergamo. Ennesimo grave… - Massimo1Aldo : @ilgiornale ... eppure si susseguono servizi corredati da foto e filmati di risse senza esclusione di colpi.. e di… -

BergamoNews.it

Ancorasui treni dopo un richiamo ad indossare la mascherina: due giorni fa su un convoglio in viaggio da Bologna a Piacenza, alladi Fidenza, una capotreno "veniva colpita con un calcio ...È questa la (desolante) istantanea che fotografa settimane di gravissimi episodi in città, che gravitano tutti attorno una ben precisa area: ladi Bergamo. Aggressioni in stazione, la Lega all’attacco: “Dal Comune politiche fallimentari” Aggressione alla stazione di Firenze nei confronti di una donna. Un 35enne anni le strappa il burqa e la minaccia buttandola giù dal treno ...Ennesimo episodio di violenza in piazza Duca d'Aosta, ripreso dai telefonini dei passanti. Immagini choc Milano - Una brutale aggressione è avvenuta ieri sera in piazza Duca D'Aosta, davanti alla staz ...