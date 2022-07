VIDEO / Cassano: assist e gol dei figli, sono due talenti (Di venerdì 22 luglio 2022) Un passaggio lungo con una precisione incredibile, poi il gol con una magia: i figli di Antonio Cassano si divertono a calcetto. Il VIDEO è stato pubblicato su Instagram dalla mamma Carolina Marcialis Leggi su golssip (Di venerdì 22 luglio 2022) Un passaggio lungo con una precisione incredibile, poi il gol con una magia: idi Antoniosi divertono a calcetto. Ilè stato pubblicato su Instagram dalla mamma Carolina Marcialis

motiansky : RT @hajoonist_: song joongki as vincenzo cassano in vincenzo (2021) - 4Harrier : @limomaiinb19 * Video di Cassano che ti dice che dopo il cielo c'è solo l'Inter * - dongtaecs : RT @hajoonist_: song joongki as vincenzo cassano in vincenzo (2021) -