Un nuovo allunaggio è sempre più vicino Uscite le date per Artemis 1

(Di venerdì 22 luglio 2022) Cos’hanno in comune il 29 agosto, il 2 settembre e il 5 settembre? Sono le tre possibiliindividuate dalla Nasa per il lancio della prima missione. il programma spaziale guidato dall’Agenzia spaziale statunitense che porterà il prossimo uomo e la prima donna sulla Luna. Si tratterà di un volo senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell’umanità sul nostro satellite. Quest’anno, tra l’altro, ha segnato il 53simo anniversario da quell’ormai lontano 20 luglio 1969, quando Neil Amstrong e Buzz Aldrin, due dei tre astronauti impegnati nella missione Apollo 11, mossero i primi passi sul suolo lunare. Questa volta, però, l’intento è restarci. A dare la notizia sulle possibiliper la missione è stato Jim Free, amministratore associato della Nasa per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, durante una teleconferenza ...

