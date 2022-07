Ucraina-Russia-Turchia: raggiunto un accordo sul grano (Di venerdì 22 luglio 2022) Ore 17.00 - Si chiudono positivamente i colloqui ad Istanbul. Anche se con firme in luoghi separati Spiragli di pace ed intesa tra Russia ed Ucraina arrivano dalla Turchia che hanno raggiunto un'intesa per far ripartire il commercio nel mondo del grano di Kiev. L'accordo sul grano ucraino firmato oggi a Istanbul riguarda la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell'Ucraina. Lo riferiscono fonti informate citate dalla Tass, che confermano così le indiscrezioni di ieri. L'intesa non prevede scorte militari per le navi che trasporteranno il grano. L'accordo sul grano non presuppone che navi russe scortino i cargo ucraini. Lo specifica un consigliere presidenziale ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 luglio 2022) Ore 17.00 - Si chiudono positivamente i colloqui ad Istanbul. Anche se con firme in luoghi separati Spiragli di pace ed intesa traedarrivano dallache hannoun'intesa per far ripartire il commercio nel mondo deldi Kiev. L'sulucraino firmato oggi a Istanbul riguarda la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell'. Lo riferiscono fonti informate citate dalla Tass, che confermano così le indiscrezioni di ieri. L'intesa non prevede scorte militari per le navi che trasporteranno il. L'sulnon presuppone che navi russe scortino i cargo ucraini. Lo specifica un consigliere presidenziale ...

