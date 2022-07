Tour de France 2022 | startlist cronometro 23 luglio | orari | pettorali | programma | tv | streaming

(Di venerdì 22 luglio 2022) Domani, sabato 23, si correrà la ventesima tappa deldedi ciclismo su strada: laindividuale Lacapelle Marival-Rocamadour (40.7 km) vedrà la partenza del primo corridore alle 13.05 e l’arrivo dell’ultimo previsto alle 17.49 circa (partenza ore 17.00, ipotizzati circa 49? di gara). La copertura della tappa in diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai 2 dalle 14.45, mentre la diretta tv in abbonamento sarà su Eurosport 1 dalle 12.45. Logratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre loin abbonamento sarà trasmesso su Eurosport Player. Di seguito ile ladella 20ma tappa delde ...

Tadej Pogacar, voto 7,5: per lo sloveno ildeancora non è finito ed è veramente da apprezzare il suo coraggio. Prova addirittura a muoversi sull'ultima salitella, poi ovviamente desiste. Si getta in volata contro velocisti puri e ...CAHORS (FRANCIA) " Christophe Laporte ha vinto la diciannovesima tappa delde2022, la Castelnau Magnoac - Cahors di 188.5 chilometri. Il ciclista francese della Jumbo - Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) e il ...Domani, sabato 23 luglio, si correrà la ventesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la cronometro individuale Lacapelle Marival-Rocamadour (40.7 km) vedrà la partenza del primo corr ...foto -©A.S.O. / Charly Lopez Cahors, venerdì 22 luglio – Christophe Laporte ha evitato che il paese ospitante rimanesse senza vittorie di tappa come nel Tour de France del 1926 e del 1999, arrivando a ...