Ten Hag su Ronaldo: «Non sono preoccupato. Non vedo l'ora che torni»

Continua ad essere fumoso il futuro di Cristiano Ronaldo, intanto dal ritiro dei Red Devils in Australia, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha risposto ad alcune domande sul campione portoghese «Novità su Cristiano Ronaldo? No, la situazione è la stessa della scorsa settimana. Preoccurarsi non è la parola giusta. Mi concentro sui giocatori che ci sono. Stanno molto bene e sono in buona forma. Non vedo l'ora che torni Ronaldo». È chiaro che spaventi non sapere ancora quale sarà l'epilogo della sua situazione, dopo la sua prolungata assenza in squadra e le voci della volontà di Ronaldo di lasciare lo United Il tecnico si è poi soffermato sul mercato: «Abbiamo molte partite in questa stagione e c'è un Mondiale, quindi ...

