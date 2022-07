Piazza di spaccio a Caivano, i pusher trasformano la casa in un bunker (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avevano trasformato un appartamento in un vero e proprio bunker: con vetri antisfondamento, porte blindate. Il tutto per ‘salvare’ la Piazza di spaccio. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri al Parco Verde di Caivano. Controlli che hanno portato a quattro arresti. Si tratta di 3 incensurati – un 22enne di Caivano, un 38enne di Succivo e una 36enne del posto – e di un giovane di 26 anni, pure lui del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato in tarda serata. I militari di Caivano avevano individuato un appartamento posto al primo piano adibito a Piazza di spaccio. Non è stato semplice accedere al “fortino” ed è risultato fondamentale il supporto delle aliquote di pronto intervento che con le loro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avevano trasformato un appartamento in un vero e proprio: con vetri antisfondamento, porte blindate. Il tutto per ‘salvare’ ladi. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri al Parco Verde di. Controlli che hanno portato a quattro arresti. Si tratta di 3 incensurati – un 22enne di, un 38enne di Succivo e una 36enne del posto – e di un giovane di 26 anni, pure lui del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato in tarda serata. I militari diavevano individuato un appartamento posto al primo piano adibito adi. Non è stato semplice accedere al “fortino” ed è risultato fondamentale il supporto delle aliquote di pronto intervento che con le loro ...

