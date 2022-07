Petrolio: Wti in rialzo ma sempre sotto quota 100 dollari (Di venerdì 22 luglio 2022) Appare in rialzo il Petrolio Usa (Wti +1% a 97,31 dollari), che si mantiene però sotto quota 100 dollari al barile. Sale anche il Brent del Mare del Nord (+1% a 104,97 dollari), che sfiora i 105 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Appare inilUsa (Wti +1% a 97,31), che si mantiene però100al barile. Sale anche il Brent del Mare del Nord (+1% a 104,97), che sfiora i 105 ...

fisco24_info : Petrolio: Wti in rialzo ma sempre sotto quota 100 dollari: Il Brent del Mare del Nord sfiora i 105 dollari al barile - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 97.17$ Elevata percezione mercati verosimili rischi recessivi e super dollaro(acquisti difensivi + pot… - stivmerc : RT @CorradoRondelli: Onda N ribassista per il Petrolio WTI? - #CL1! grafico su @TradingView - classcnbc : WALL STREET, APERTURA DEBOLE #DowJones -0,2% #NASDAQ +0,1% S&P -0,1% #Tesla +4,2% dopo i conti #Euro torna a cala… - AlexScipione : ??? Come anticipato ieri, #WTI scende sotto i 100 dollari al barile mentre proseguono i carichi del #petrolio legger… -