Perché il Movimento 5 stelle dovrebbe essere morto?

(Di venerdì 22 luglio 2022) di Antonino Iaria Da giorni sento da ogni dove, che scompariremo, e non per i cambiamenti climatici o sciolti dal caldo di Torino, ma per aver deciso che non sostenere un governo che non portava avanti nessuna nostra proposta, è stato un errore fatale. Il nostro necrologio, lo stanno scrivendo “insieme per il fouton”(featuring Alberto Unia), i vecchi partiti che finalmente possono tornare a fare una politica di restaurazione, parte dei media che con il loro costante e imperterrito lavoro hanno sminuito tutte le proposte grilline, i “vi ho votato ma mi sono pentito”, i duri e puri del “ilè cambiato” ma forse a cambiare è stato il mondo. Ma è proprio cosi? Non credo proprio, sento in giro una nuova aria, cittadini che ricominciano a seguircisiamo tornati ad avere un’identità precisa, la nostra identità, non il “campo largo” ...