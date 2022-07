Nuovi dispositivi certificati da Netflix con supporto HDR10 (Di venerdì 22 luglio 2022) Netflix aggiorna la lista dei dispositivi certificati HDR10, tante aggiunte e uno smartphone non ancora commercializzato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 22 luglio 2022)aggiorna la lista dei, tante aggiunte e uno smartphone non ancora commercializzato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Nuovi dispositivi certificati da Netflix con supporto HDR10 #netflix - ghwych : @creeestina per chiudere il discorso, a me queste persone creano non poco imbarazzo, perché oltretutto vanno agli s… - RistagnoAnna : RT @mariobianchi18: Il #21luglio 1620 nasceva #JeanPicard. Fondò l'astronomia moderna in Francia. Introdusse nuovi metodi, migliorò i vecch… - mariobianchi18 : Il #21luglio 1620 nasceva #JeanPicard. Fondò l'astronomia moderna in Francia. Introdusse nuovi metodi, migliorò i v… - Spada1908 : Chiedo all' esperto di oneplus @SantucciFulvio un parere sui nuovi dispositivi...hai ancora uno di loro?! Consigli? -