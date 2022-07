Napoli | pesanti insulti di alcuni tifosi a De Laurentiis | “Sei una lota” VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022)ad Aurelio Degiovedì sera a, al Rione Alto, dovesi sono avvicinati al presidente partenopeo che stava parlando del futuro di Mertens con alcune persone, e hanno cominciato ad apostrofarlo in modo volgare dicendogli “Munnezz” e “”, “Pappone”, in un clima che si è surriscaldato prima dell’addio del patron azzurro a bordo di una vettura. In alto ecco il. SportFace.