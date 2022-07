LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: fiorettiste in semifinale! Bene le sciabolatrici, qualche difficoltà per il fioretto maschile (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Gli azzurri del fioretto si sono finalmente sciolti. Marini e Bianchi confezionano un gran break, ed Italia che conduce con lo score di 35-24 sull’Uzbekistan a due assalti dalla conclusione di questo secondo turno. 10:39 ITALIA DEL fioretto DONNE IN semifinale! Ottima prova delle azzurre, che piegano la Polonia con lo score di 45-26. 10:35 Intanto c’è un cambio nella squadra di fioretto maschile. Fuori Garozzo, parso in affanno, entra Tommaso Marini. Il fresco argento mondiale era stato inizialmente tenuto a riposo in vista di assalti ben più probanti. Purtroppo già l’Uzbekistan si è rivelato osso duro. Italia che conduce 27-23. 10:32 Volano via le azzurre. Italia in vantaggio per 40-26 sulla Polonia. Ad Arianna Errigo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:42 Gli azzurri delsi sono finalmente sciolti. Marini e Bianchi confezionano un gran break, ed Italia che conduce con lo score di 35-24 sull’Uzbekistan a due assalti dalla conclusione di questo secondo turno. 10:39 ITALIA DELDONNE INOttima prova delle azzurre, che piegano la Polonia con lo score di 45-26. 10:35 Intanto c’è un cambio nella squadra di. Fuori Garozzo, parso in affanno, entra Tommaso Marini. Il fresco argento mondiale era stato inizialmente tenuto a riposo in vista di assalti ben più probanti. Purtroppo già l’Uzbekistan si è rivelato osso duro. Italia che conduce 27-23. 10:32 Volano via le azzurre. Italia in vantaggio per 40-26 sulla Polonia. Ad Arianna Errigo il ...

