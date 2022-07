L’Espressionismo di Irene Bergner-Oberndorfer | evocando un mondo ideale in perfetta armonia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’arte contemporanea si spinge spesso verso linguaggi con cui poter dare risalto all’essenziale all’interno di uncaotico e staccato dalla semplicità e l’immediatezza della natura, esplorando in modo lucido la realtà per poi imprimere sulla tela le emozioni suscitate dal caos che esce da quell’osservazione; in altri casi invece viene utilizzato un approccio disincantato, conscio dei difetti di forma e dunque cercando una visione lucida e analitica di tutto ciò che appartiene al vissuto. E poi vi sono artisti che, pur essendomente calati nella contemporaneità con tutte le sue complicazioni, scelgono di raccontare un universo differente, quasi incantato in cui la semplicità e la purezza si pongono come mezzo per oltrepassare i confini del quotidiano ed evadere verso un’in grado di trasportare l’individuo in una ...