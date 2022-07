Ladispoli, scompare ragazza. L’appello: ‘Aiutateci, Karina è in pericolo di vita’ (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si hanno ancora tracce di Karina, una giovane ragazza americana che dal suo Paese è arrivata in Italia, più precisamente a Ladispoli. E da qui mercoledì notte, intorno alle 3.30, è scomparsa. L’appello della famiglia Sui social, come accade spesso in questi casi, è subito partito un tam tam e la macchina della solidarietà si è messa in moto. Un post, un appello, due foto e decine di commenti per far divulgare di più il messaggio, con la speranza di rintracciare presto la ragazza. Karina è americana, non parla italiano ed è scomparsa da via Sorrento, a Ladispoli. Chi ha divulgato l’annuncio spiega che la giovane potrebbe essere in pericolo di vita perché non ha i medicinali, fondamentali per lei, con sé. Come fare per aiutare “Aiutateci a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Non si hanno ancora tracce di, una giovaneamericana che dal suo Paese è arrivata in Italia, più precisamente a. E da qui mercoledì notte, intorno alle 3.30, è scomparsa.della famiglia Sui social, come accade spesso in questi casi, è subito partito un tam tam e la macchina della solidarietà si è messa in moto. Un post, un appello, due foto e decine di commenti per far divulgare di più il messaggio, con la speranza di rintracciare presto laè americana, non parla italiano ed è scomparsa da via Sorrento, a. Chi ha divulgato l’annuncio spiega che la giovane potrebbe essere indi vita perché non ha i medicinali, fondamentali per lei, con sé. Come fare per aiutare “Aiutateci a ...

