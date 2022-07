Interrogata in carcere la madre della bimba abbandonata per 7 giorni e morta di stenti (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ durato circa due ore l’interrogatorio di convalida del fermo di A.P., accusata di aver abbandonato e lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, una bimba di 16 mesi, nel loro appartamento di Milano per andarsene in giro con il suo compagno. A quanto si è appreso non era la prima volta che la donna si comportava così con la bimba lasciata altre volte sola ma, in questo caso, la bimba è stata lasciata sola per 7 giorni. L’interrogatorio si è tenuto nel carcere di San Vittore di Milano, alla presenza del gip Fabrizio Filice e dell’avvocato della donna, Raffaella Brambilla e, al termine dell’interrogatorio, il legale non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La trentasettenne è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ durato circa due ore l’interrogatorio di convalida del fermo di A.P., accusata di aver abbandonato e lasciato morire dila figlioletta Diana, unadi 16 mesi, nel loro appartamento di Milano per andarsene in giro con il suo compagno. A quanto si è appreso non era la prima volta che la donna si comportava così con lalasciata altre volte sola ma, in questo caso, laè stata lasciata sola per 7. L’interrogatorio si è tenuto neldi San Vittore di Milano, alla presenza del gip Fabrizio Filice e dell’avvocatodonna, Raffaella Brambilla e, al termine dell’interrogatorio, il legale non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La trentasettenne è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e ...

