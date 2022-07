Inter, alternanza Handanovic-Onana? I precedenti vincenti | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Samir Handanovic e André Onana potrebbero alternarsi tra i pali della porta dell'Inter. Un male? Nella storia alcune squadre hanno vinto con questo metodo, ovvero facendo giocare talvolta l'uno talvolta l'altro estremo difensore. Il VIDEO amarcord Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Samire Andrépotrebbero alternarsi tra i pali della porta dell'. Un male? Nella storia alcune squadre hanno vinto con questo metodo, ovvero facendo giocare talvolta l'uno talvolta l'altro estremo difensore. Ilamarcord

Darkfenix63 : @Bubu_Inter scalvini sarebbe un ottimo colpo , a 18 anni ha già giocato in serie a ed europa league potenzialmente… - _goodtime__ : @cesololinter194 Dybala sarebbe venuto per giocare cmq, in alternanza con Lautaro. Una volta partiva uno ed entrava… - lunastark81 : @Inter_Scout Se c'è l'alternanza primavera prima squadra ok, fare come Satriano l'anno scorso non ha senso... -