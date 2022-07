Governo, Cottarelli elogia Draghi: “Un esempio per tutti i voltagabbana che circolano” (Di venerdì 22 luglio 2022) MILANO – “Grazie a Draghi per quello che ha fatto e anche per la coerenza che ha mostrato. Aveva detto che la grande coalizione con cui aveva iniziato sarebbe stata l’unica possibile per lui. E non ha cambiato idea per opportunismo. Un esempio per tutti i voltagabbana che circolano”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022) MILANO – “Grazie aper quello che ha fatto e anche per la coerenza che ha mostrato. Aveva detto che la grande coalizione con cui aveva iniziato sarebbe stata l’unica possibile per lui. E non ha cambiato idea per opportunismo. Unperche”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

