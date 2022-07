Giornaloni listati a lutto Il necrologio del Migliore a rotative unificate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 luglio 2022) “L’Italia tradita” titolava ieri Repubblica. Il direttore Maurizio Molinari ha vergato un editoriale dal titolo “L’Aula vittima del populismo” in cui ci fa sapere che la caduta del governo Draghi ci catapulta in una “tempesta perfetta”. Anche Massimo Franco non ha dubbi sul Corriere della Sera: “La nemesi di un populismo in declino sta portando alla caduta del governo di Mario Draghi”, scrive, avvisando che è colpa anche dell’altro “populismo quello di destra”. In prima pagina, sempre del Corriere, si scrive di un’Europa “incredula” che guarda con “sconcerto” quanto accade. La grande stampa in ginocchio per Mario Draghi Andiamo avanti. La Stampa apre in prima pagina con il titolo a caratteri cubitali “Vergogna” e poi cuce un sottotitolo furbissimo: “Conte e Salvini affossano il governo”. Si sono dimenticati Berlusconi, sarà sicuramente un errore di distrazione. Marcello Sorgi scrive ...