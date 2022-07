Fiorentina: battuto il Trento (4-1) a Moena. Doppietta di Sottil e gol di Jovic e Zurkowski (Di venerdì 22 luglio 2022) erza vittoria della Fiorentina, in amichevole: battuto per 4-1 il Trento. A segno per la formazione viola Zurkowski al 3' del primo tempo, su assist di Cabral, dopo una palla recuperata da Mandragora in situazione di pressing davanti all'area di rigore del Trento. Quindi Sottil, autore di una Doppietta, prima direttamente su calcio di punizione (29') e poi su assist di Zurkowski (57'). In gol anche Jovic L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 luglio 2022) erza vittoria della, in amichevole:per 4-1 il. A segno per la formazione violaal 3' del primo tempo, su assist di Cabral, dopo una palla recuperata da Mandragora in situazione di pressing davanti all'area di rigore del. Quindi, autore di una, prima direttamente su calcio di punizione (29') e poi su assist di(57'). In gol ancheL'articolo proviene da Firenze Post.

