Elezioni politiche 2022, chi dovrà raccogliere le firme per presentarsi? (Di venerdì 22 luglio 2022) Le Elezioni arriveranno prima del previsto, pochi prevedevano che il 25 settembre saremmo stati chiamati alle urne, che le fibrillazioni nella maggioranza eterogenea che sosteneva il governo avrebbero avuto questo rapido epilogo. Ora la parola passa agli elettori con circa 6 mesi di anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura. Le forze politiche che si affronteranno sono in gran parte già note, i leader che si sfideranno anche. Tuttavia non tutti forse sanno che alcuni partiti per poter essere sulla scheda elettorale dovranno raccogliere le firme. La legge, infatti, dice che quelle necessarie sono 73.500 per la Camera e di 39.000 per il Senato. Ma attenzione, per essere presenti in ogni collegio plurinominale (come Lazio 1, che racchiude la Capitale, o Lombardia 3, con le province di ...

