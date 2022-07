“È così difficile”. Alvin tirato in ballo nell’addio Totti-Ilary ma muto… fino a oggi (Di venerdì 22 luglio 2022) Alvin parla dopo l’addio Totti-Blasi. La notizia della clamorosa rottura tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma sta riempiendo le pagine del gossip nostrano e ovviamente le persone che gravitano intorno ai due sono tenute ‘sotto controllo’. Tra questi, fin da subito, l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin. Non solo inviato del reality condotto dall’ormai ex moglie di Francesco Totti, ma anche suo amico di lunga data. Proprio per questo motivo il suo nome ha iniziato a circolare poco dopo la pubblicazione dei comunicati stampa in cui Ilary Blasi e Francesco Totti annunciavano il divorzio. Secondo Dagospia Alvin avrebbe giocato un ruolo non proprio secondario nella separazione tra i due. Alvin parla dopo l’addio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)parla dopo l’addio-Blasi. La notizia della clamorosa rottura tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma sta riempiendo le pagine del gossip nostrano e ovviamente le persone che gravitano intorno ai due sono tenute ‘sotto controllo’. Tra questi, fin da subito, l’inviato dell’Isola dei Famosi. Non solo inviato del reality condotto dall’ormai ex moglie di Francesco, ma anche suo amico di lunga data. Proprio per questo motivo il suo nome ha iniziato a circolare poco dopo la pubblicazione dei comunicati stampa in cuiBlasi e Francescoannunciavano il divorzio. Secondo Dagospiaavrebbe giocato un ruolo non proprio secondario nella separazione tra i due.parla dopo l’addio ...

AlbertoBagnai : Ve la sintetizzo così: c’è un modo molto semplice per non trovarsi costretti ad ammettere di non aver capito niente… - mariocalabresi : Incredibile e inspiegabile. Non ho mai stimato @GiuseppeConteIT e oggi ho la conferma definitiva della sua pochezza… - Corriere : «Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare… - PaoloTurci : in questo mondo di raccomandati, di distruzione della scuola e difficile sapere se uno che insegni ad Harward sia d… - MaurizioGabell1 : @ZittaNonSto E in un momento difficile di crisi internazionale Mattarella & Draghi gli hanno fatto fare il Ministro… -