Da Osimhen e Zaniolo a Kean | rivivi la nostra CHAT MERCATO

andre20____ : RT @Giustiziere1926: @flavietto2002 @fullmetalnapoli Osimhen>Abraham Chiunque>Pellegrini Chiunque>Zaniolo Dybala, bene bravi. - Baloo721 : Se #Osimhen vale 80 milioni Zaniolo ne vale 120 - Giustiziere1926 : @flavietto2002 @fullmetalnapoli Osimhen>Abraham Chiunque>Pellegrini Chiunque>Zaniolo Dybala, bene bravi. - SimoneSerrao4 : @AntonioSguegli2 @thezy59 @only_ea @DiMarzio @sscnapoli @OfficialASRoma Abraham>>>>Osimhen, e poi volete paragonà z… - AntonioSguegli2 : @thezy59 @only_ea @SimoneSerrao4 @DiMarzio @sscnapoli @OfficialASRoma Vai vai, Osimhen,Di Lorenzo,Anguissa,Lobotka.… -

Gazzetta

... ribadendo ancora una volta, la valutazione fatta per, ovvero 50 milioni di euro senza ... il Napoli dovrebbe cedere almeno un pezzo grosso, come ad esempio Victor. L'attaccante ...IT - Nuova offerta del Tottenham per. Antonio Conte e Paratici sono tornati alla carica per ...Madrid può favorire i bianconeri.8.45 - Il Napoli spinge per Simeone come vice, con il ... Calciomercato Serie A: Koulibaly, Zaniolo, Scamacca e Osimhen, le ultime Il Napoli sogna Ronaldo se partisse Osimehn, la Roma negherebbe Zaniolo al Tottenham e la Juve pensa a Kurzawa ...Blog Calciomercato.com: Si legge dappertutto che Dybala arriverà alla Roma, mancherebbero soltanto le firme sul contratto. Grandissimo acquisto per la Roma e ottima scelta per ...