“Chi ti credi di essere?”. Manuel Bortuzzo, figuraccia con l’ex GF Vip. Ed è sotto gli occhi di tutti (Di venerdì 22 luglio 2022) Manuel Bortuzzo blocca GFVip. Nuova polemica intorno all’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, come spesso ‘denunciato’ sui social, avrebbe il vizio di bloccare le persone su Instagram. Solo ieri (21 luglio) il nuotatore costretto in una carrozzina a causa di una sparatoria avvenuta nel 2019 nel quartiere Axa di Roma, è finito al centro della bufera per aver bloccato l’account VenetoAccessibility. Il caso è scoppiato quando la fondatrice della pagina Chiara Maniero, un’ex giocatrice di Beachvolley purtroppo da un anno anche lei è costretta su una sedia a rotelle, ha chiesto perché l’ex GF Vip si trovasse sotto al palco del concerto di Ultimo, cosa vietata agli altri disabili a causa dei piani di sicurezza. Manuel Bortuzzo blocca ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)blocca GFVip. Nuova polemica intorno alconcorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, come spesso ‘denunciato’ sui social, avrebbe il vizio di bloccare le persone su Instagram. Solo ieri (21 luglio) il nuotatore costretto in una carrozzina a causa di una sparatoria avvenuta nel 2019 nel quartiere Axa di Roma, è finito al centro della bufera per aver bloccato l’account VenetoAccessibility. Il caso è scoppiato quando la fondatrice della pagina Chiara Maniero, un’ex giocatrice di Beachvolley purtroppo da un anno anche lei è costretta su una sedia a rotelle, ha chiesto perchéGF Vip si trovasseal palco del concerto di Ultimo, cosa vietata agli altri disabili a causa dei piani di sicurezza.blocca ex ...

alessandra6517 : RT @rickyhunter071: @Stefano3145 @alessandra6517 @noitre32 Scusa, mi dimentico che i mononeuroni non possono affrontare troppi discorsi che… - rickyhunter071 : @Stefano3145 @alessandra6517 @noitre32 Scusa, mi dimentico che i mononeuroni non possono affrontare troppi discorsi… - lvoir : RT @Marilena0407: @ultimora_pol @luigidimaio falla finita. Anni almeno la decenza di combattere le tue battaglie con onore e non spalando m… - misspassinella1 : RT @senzasinistra: @FurioGarbagnati Scusa se te lo chiedo ma Abbiamo ancora tempo chi? Questo plurale chi comprende? Il disastro di anni cr… - senzasinistra : @FurioGarbagnati Scusa se te lo chiedo ma Abbiamo ancora tempo chi? Questo plurale chi comprende? Il disastro di an… -